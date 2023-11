Le président turc Erdogan qualifie Netanyahu de "boucher de Gaza"

Fervent défenseur de la cause palestinienne, le président turc a pris fait et cause pour le Hamas à mesure que le nombre de victimes palestiniennes de la bande de Gaza augmentait, du fait des représailles israéliennes après l'attaque meurtrière du mouvement islamiste du 7 octobre qui a fait 1.200 morts en Israël, essentiellement des civils.

Au moins 15.000 Palestiniens, là aussi surtout des civils, ont été tués dans les bombardements depuis le début de la guerre, selon le gouvernement du Hamas.

Le chef de l'État turc a plusieurs fois qualifié Israël d'"État terroriste", estimant que le Hamas était un "groupe de libérateurs qui protègent leur terre".