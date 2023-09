Le président vénézuélien Maduro en Chine à partir de vendredi

Pékin a des relations proches avec le président Maduro, isolé sur la scène internationale, et est l'un des principaux créanciers du Venezuela, dont le PIB s'est contracté de 80% en 10 ans sous l'effet de la crise économique.

La vice-présidente du Venezuela Delcy Rodriguez s'est rendue à Shanghai et Pékin cette semaine. Elle a notamment rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

"La Chine et le Venezuela ont forgé une amitié inébranlable, et la Chine soutient fermement le Venezuela dans la sauvegarde de son indépendance nationale et de sa dignité nationale", a déclaré Wang Yi à l'occasion de cette rencontre.

La visite avait pour objectif de négocier des investissements de Pékin dans le secteur pétrolier, vital pour l'économie vénézuélienne, ainsi qu'une possible coentreprise entre des groupes pétroliers des deux pays, selon l'agence de presse financière Bloomberg.