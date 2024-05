Le prince Harry et son épouse Meghan en visite au Nigeria

Accueillis par un groupe de danseurs et de joueurs de tambours de l'ethnie Igbo, le prince Harry et Meghan ont visité la Lightway Academy, où ils ont été accueillis par des élèves.

"Si vous n'avez qu'une chose à retenir de cette journée, c'est que la santé mentale concerne tout le monde", a déclaré le prince Harry aux élèves. "Plus on en parle, plus on peut faire reculer la stigmatisation".

Meghan a rejoint le duc de Sussex sur scène avant de partir à une réunion avec des responsables militaires pour discuter des Jeux Invictus.