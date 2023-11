Le prince héritier saoudien dénonce l'"agression" contre Gaza

Le prince héritier d'Arabie saoudite et dirigeant de facto du royaume, Mohammed ben Salmane, a dénoncé vendredi l'offensive des forces israéliennes contre le Hamas à Gaza, à la veille des sommets arabe et musulman prévus à Ryad.

Il s'exprimait à l'ouverture d'un sommet avec les dirigeants africains à Ryad, précédant les réunions d'urgence de la Ligue arabe et de l'Organisation de coopération islamique (OCI) prévues samedi, et consacrées à la situation dans la bande de Gaza.

"Nous condamnons l'agression militaire observée dans la bande de Gaza, le ciblage des civils et les violations continues du droit humanitaire international par les forces d'occupation israéliennes", a affirmé le prince Mohammed ben Salmane, dans sa première déclaration publique sur la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.

"Nous soulignons la nécessité de mettre fin à cette guerre et aux déplacements forcés, et de créer les conditions nécessaires au retour de la stabilité et à l'instauration de la paix", a-t-il ajouté.

La guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre, fait craindre un embrasement régional.

Plus de 1.400 personnes ont péri côté israélien, la plupart des civils tués le jour de l'attaque, selon les autorités israéliennes.