Le prix mondial de la liberté de la presse de l'Unesco pour les journalistes palestiniens de Gaza

"En ces temps d'obscurité et de désarroi, nous souhaitons adresser un message fort de solidarité et de reconnaissance aux journalistes palestiniens qui couvrent cette crise dans des circonstances dramatiques", a commenté Mauricio Weibel, président du Jury international de professionnels des médias.

L'Unesco a attribué jeudi son Prix mondial de la liberté de la presse à l'ensemble des journalistes palestiniens couvrant Gaza, décimés depuis plus de six mois par l'offensive israélienne sur ce territoire consécutive à l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël.

"L’humanité a une dette immense à leur égard, pour leur courage et leur engagement en faveur de la liberté d'expression", a-t-il poursuivi dans un communiqué.

Audrey Azoulay, la directrice générale de l’Unesco, l'organisation onusienne pour l'éducation, la science et la culture, a de son côté souligné "l’importance d’une mobilisation collective afin que les journalistes, partout dans le monde, puissent continuer à mener leur travail essentiel d’information et d’enquête".

Selon le Comité de protection des journalistes (CPJ), une association basée à New York, au moins 97 journalistes et salariés de médias ont été tués depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas, dont 92 sont des Palestiniens. Seize autres ont été blessés.