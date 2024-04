Le procès de Donald Trump entre dans le vif du sujet

Partager:

Le procès historique de Donald Trump aborde à partir de lundi à New York les accusations contre l'ancien président des États-Unis, ce qui risque de jeter, témoins gênants à l'appui, une lumière crue sur les coulisses de sa conquête de la Maison Blanche en 2016. Après une première semaine consacrée à la sélection du jury, le décor est planté: 12 jurés titulaires, sept hommes et cinq femmes, et six suppléants, sont prêts à juger le candidat républicain à la présidentielle de 2024, dans l'affaire de paiements dissimulés pour acheter le silence d'une ancienne star de films X juste avant le scrutin de 2016.

"Cela va être le procès le plus sensationnel probablement de l'Histoire américaine. Les enjeux sont quasiment infinis", résume l'ancien procureur new-yorkais et professeur de droit à l'université Pace de New York, Bennett Gershman. L'affaire menace Donald Trump d'une condamnation et d'une possible peine de prison à quelques mois de la revanche dont il rêve face à Joe Biden, le 5 novembre. Le procès se déroule sous haute sécurité au quinzième étage du tribunal de Manhattan, mais un drame effroyable s'est produit vendredi, quand un homme, promoteur de "théories du complot" selon la police, s'est immolé par le feu à l'extérieur du bâtiment.

La veille de son suicide, cet homme de 37 ans originaire de Floride avait brandi sur place un panneau accusant MM. Trump et Biden de fomenter ensemble un coup d'Etat fasciste. Très perturbé mentalement, il avait été interpellé à plusieurs reprises en 2023 pour des actes délictuels incohérents. - Charges - Lundi, les procureurs de Manhattan doivent présenter les charges au jury et tenter de démontrer que le dossier va bien au-delà des 34 falsifications de documents comptables de la Trump Organization reprochées au milliardaire républicain de 77 ans.