Le procès de Donald Trump entre dans le vif du sujet

Partager:

Donald Trump est arrivé lundi matin au tribunal de New York où son procès historique doit commencer à aborder les accusations contre lui, et jeter une lumière crue sur les coulisses de sa conquête de la Maison Blanche en 2016. Après une première semaine consacrée à la sélection du jury, le décor est planté: 12 jurés titulaires, sept hommes et cinq femmes, et six suppléants, sont prêts à juger le candidat républicain à la présidentielle de 2024, dans l'affaire de paiements dissimulés pour acheter le silence d'une ancienne star de films X juste avant le scrutin de 2016.

"C'est un jour très, très, triste pour l'Amérique", a lancé Donald Trump avant d'entrer dans la salle d'audience, en dénonçant comme à son habitude "une chasse aux sorcières" et une opération politique menée depuis la Maison Blanche. L'affaire menace Donald Trump d'une condamnation et d'une possible peine de prison à quelques mois du scrutin présidentiel du 5 novembre, où il rêve d'une revanche face à Joe Biden. Pour Bennett Gershman, ancien procureur new-yorkais et professeur de droit à l'université Pace à New York, "cela va être le procès le plus sensationnel probablement de l'Histoire américaine".

"Les enjeux sont quasiment infinis." Sur sa plateforme Truth Social, le milliardaire républicain a de nouveau fulminé dans la nuit de dimanche à lundi contre Juan Merchan, le juge qui préside les débats, qu'il a qualifié de "corrompu". "C'est un simulacre" de procès, a aussi écrit Donald Trump en lettres capitales.