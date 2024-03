Le procès de l'attentat contre des policiers à Colombes en 2020 s'est ouvert à Paris

Il décide de passer une nouvelle fois dans la rue et fonce sur eux. Il braque à gauche et percute à pleine vitesse deux motards de la police nationale, sans casque, qui contrôlaient un véhicule à Colombes.

Le 27 avril 2020, en plein confinement dû au Covid-19 et en période de ramadan, Youssef Tihlah, alors âgé de 29 ans, repère des policiers sur le chemin de la boulangerie, dans cette ville à l'ouest de Paris.

Les deux motards avaient été hospitalisés avec plusieurs fractures et traumatismes, notamment aux jambes et souffrent encore aujourd'hui de "séquelles physiques et psychiques", selon leur avocat Daniel Bernfeld.

Dans sa voiture, une lettre de revendication et d'allégeance au groupe jihadiste Etat islamique, écrite au dos d'une attestation de déplacement dérogatoire, et deux couteaux. L'un d'eux a été acheté quelques jours avant les faits, corroborant selon les enquêteurs la thèse d'un projet mûri.

Au chômage au moment des faits, Youssef Tihlah se décrit lors de l'enquête comme solitaire. Il explique avoir un temps fréquenté la mosquée située près de chez lui mais ne plus y aller depuis plus d'un an.

Son acte est une démarche personnelle, déconnectée de tout réseau, assure-t-il devant les enquêteurs.

"Mon client ne nie pas la gravité de ce qui lui est reproché. Il conteste néanmoins avoir eu l'intention de tuer ce jour-là. Il ne voulait plus vivre et le vernis radical a fait office de prétexte justifiant son geste", soutient son avocat, Me Fares Aidel, qui assure que son client "regrette réellement" son acte.

Le procès est prévu jusqu'à vendredi.