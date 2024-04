Le procès des Panama Papers a débuté: "Je ne suis pas responsable", clame l'un des prévenus

Le procès de 27 personnes jugées dans l'affaire des "Panama Papers", scandale d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent via un cabinet d'avocats panaméen révélé en 2016, s'est ouvert lundi avec l'un des principaux prévenus niant toute responsabilité.

Les 27 prévenus, dont les deux fondateurs du cabinet, sont accusés de blanchiment d'argent et chacun d'entre eux encourt une peine maximale de 12 ans de prison. Tous plaident l'innocence. "Le délit de blanchiment d'argent a été prouvé et nous devons maintenant déterminer la responsabilité pénale des accusés", a déclaré la procureure en charge de la lutte contre le crime organisé, Isis Soto, à l'issue de la première journée du procès.

Quelques heures auparavant, elle avait indiqué que le parquet demanderait une "peine exemplaire" pour les accusés. Le procès, prévu pour durer jusqu'au 26 avril, devait initialement se tenir en 2021 mais a été reporté à plusieurs reprises pour diverses raisons.

Une fuite de 11,5 millions de documents

Les agissements de l'étude Mossack Fonseca ont été révélés en 2016 par une enquête, connue sous le nom de "Panama Papers", menée par le Consortium international de journalistes d'investigation (CIJI). Basée sur la fuite de 11,5 millions de documents provenant de l'étude Mossack Fonseca, elle a révélé que des chefs d'Etat et de gouvernement, des responsables politiques de premier plan et des personnalités de la finance, du sport et du monde artistique ont caché à leurs services fiscaux des propriétés, des entreprises, des capitaux et des bénéfices.