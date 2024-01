Le procès pour fraudes de Trump à New York entre dans sa dernière phase

Le procès civil intenté à New York contre l'ancien président américain Donald Trump pour fraudes financières est entré jeudi dans sa dernière phase. Ses avocats ont débuté leurs plaidoiries. Le ministère public a ensuite présenté son réquisitoire.

Le favori des primaires du Parti républicain - qui s'ouvrent le 15 janvier dans l'Iowa - voulait assurer sa propre défense jeudi à Manhattan. Le juge a cependant écarté cette requête pour éviter que Donald Trump n'utilise le tribunal comme tribune de campagne.

L'ex-locataire de la Maison Blanche est accusé, avec ses fils Eric et Donald Jr, d'avoir gonflé de manière colossale durant les années 2010 la valeur des gratte-ciel, hôtels de luxe ou golfs au coeur de leur empire, la Trump Organization, pour obtenir des prêts plus favorables des banques et de meilleures conditions d'assurance.