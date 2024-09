Le Proche-Orient "au bord d'une catastrophe totale", met en garde l'Iran

Lundi, ses frappes avaient fait 558 morts, hommes, femmes et enfants, et plus de 1.800 blessés, selon les autorités libanaises. Au total, les échanges de tirs entre Hezbollah et armée israélienne ont fait 1.247 morts au Liban depuis octobre, "la plupart des civils", ont elles annoncé mercredi.

Plus de 90.000 Libanais ont été jetés sur les routes, selon l'ONU, fuyant vers Beyrouth ou la Syrie.