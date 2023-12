Le procureur fédéral demande à la Cour suprême de statuer en urgence sur l'immunité de Trump

Mais l'appel des avocats du favori des primaires républicaines pour la présidentielle de 2024, déposé le 7 décembre, "suspend la procédure" à son encontre, indique Jack Smith dans sa demande de saisie de la Cour suprême.

Or, "si la procédure d'appel se déroulait selon le rythme ordinaire de la Cour d'appel, une décision finale pourrait ne pas intervenir avant de nombreux mois", souligne-t-il.

"Il est fondamental pour l'intérêt public que la requête en immunité du prévenu soit résolue aussi promptement que possible - et s'il n'a pas d'immunité, qu'il soit jugé lors d'un procès juste et rapide", plaide le procureur spécial.