Le Programme alimentaire de l'ONU suspend son aide dans certaines régions du Soudan

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies va suspendre temporairement son aide à certaines régions du Soudan, a-t-elle annoncé jeudi. De violents combats ont éclaté à Gezira et aux alentours ces dernières semaines, rendant impossible la distribution aux habitants dans certaines parties de cette région. Plus de 800.000 personnes dépendent de l'aide alimentaire dans cette zone.

"Les combats en cours font qu'il est extrêmement difficile pour les organisations humanitaires d'acheminer l'aide en toute sécurité, d'autant plus que de plus en plus de personnes fuient la région", a écrit l'organisation des Nations unies par voie de communiqué. Près de 300.000 personnes auraient fui Gezira depuis le 15 décembre dernier. "Nous sommes déterminés à soutenir le peuple soudanais en ces temps où il en a le plus besoin, mais la sécurité de nos collaborateurs et de nos partenaires doit être garantie."

Le Programme alimentaire mondial qualifie Gezira de "grenier à blé" du Soudan et prévient des "conséquences dramatiques" qui pourraient survenir si la production céréalière est affectée par le conflit. Selon l'organisation humanitaire, la faim au Soudan a atteint un niveau record et près de 18 millions de personnes sont confrontés à une précarité alimentaire accrue.