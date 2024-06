Le Qatar dit poursuivre ses efforts pour "combler le fossé" entre Israël et le Hamas

Le gouvernement du Qatar a assuré vendredi qu'il poursuivait ses efforts de médiation afin de "combler le fossé" entre Israël et le Hamas et parvenir ainsi à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et à la libération des otages israéliens.

"Il y a eu plusieurs réunions avec la direction du Hamas pour essayer de combler le fossé entre les deux parties et parvenir à un accord qui aboutisse à un cessez-le-feu et à la libération des otages" israéliens, des personnes enlevées le 7 octobre par ce mouvement islamiste palestinien et détenues depuis dans la bande de Gaza, a-t-il poursuivi.

Les discussions actuelles ont pour base un plan annoncé le 31 mai par le président américain Joe Biden qui prévoit, dans une première phase, un cessez-le-feu de six semaines accompagné d'un retrait israélien des zones densément peuplées de la bande de Gaza, de la libération de certains otages ainsi que de Palestiniens emprisonnés par Israël.

"Les efforts se poursuivent mais, jusqu'à présent, nous ne sommes pas parvenus à la formule qui nous semble la plus appropriée et la plus proche de ce qui a été présenté", a reconnu le Premier ministre, dont le pays est en première ligne dans les discussions pour mettre fin au conflit dans la bande de Gaza.

"Dès que cela sera fait, nous communiquerons avec la partie israélienne pour essayer de combler le fossé et de parvenir à un accord le plus rapidement possible", a assuré le chef du gouvernement qatari, également ministre des Affaires étrangères.