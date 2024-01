Le raffineur Citgo, à nouveau pomme de discorde entre Caracas et Washington

- Difficultés financières -

Le conseil ad hoc de Citgo - nommé par l'opposition et qui dirige de fait la filiale - avait demandé à la Cour suprême de revoir la décision d'un juge permettant la vente des actions du raffineur. "La procédure de vente n'est pas la méthode la plus appropriée", a-t-il souligné mardi, se disant "ouvert à un dialogue constructif avec les créanciers pour parvenir à des accords négociés".

Normalement, les Etats et les entreprises publiques sont considérées comme des entités distinctes, mais les créanciers ont fait valoir que PDVSA était un "alter ego" du Venezuela et donc que sa filiale Citgo était un actif disponible pour payer les engagements de PDVSA et de l'Etat.