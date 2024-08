Le rapporteur spécial de l'Onu interdit d'entrée en Afghanistan, un "pas en arrière"

"L'annonce publique par les talibans qu'ils ne me laisseront plus entrer en Afghanistan constitue un pas en arrière et envoie un signal préoccupant sur leur engagement auprès des Nations unies et de la communauté internationale en matière de droits de l'Homme", a déclaré Richard Bennett dans un communiqué.

Il assure qu'il continuera toutefois à enquêter sur la situation des droits humains dans le pays.

Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les talibans ont systématiquement rejeté les critiques formulées par les Nations Unies et la communauté internationale à l'encontre de leurs politiques, basées sur une interprétation stricte de la charia.