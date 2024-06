Le réformiste Pezeshkian, partisan d'un Iran plus ouvert

C'est le candidat que personne n'avait vu venir: le réformateur Massoud Pezeshkian, qui s'est qualifié pour le second tour de la présidentielle, plaide pour un Iran plus tolérant socialement et plus ouvert à l'Occident.

Arrivé en tête du premier tour vendredi avec 42% des suffrages, le "docteur", comme l'appellent de nombreux Iraniens, va devoir mobiliser les électeurs modérés et réformateurs pour l'emporter sur le candidat conservateur Saïd Jalili le 5 juillet.