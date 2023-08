Le rejet de l'eau de Fukushima: inquiétant ou sans danger ?

Le Japon a commencé jeudi l'évacuation dans l'océan Pacifique d'eau issue de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima Daiichi, ravagée par un tsunami géant en 2011.

Selon Tokyo et des experts internationaux, cette opération est sans danger car l'eau a été traitée au préalable et le processus sera extrêmement graduel. Mais certains pays voisins, surtout la Chine, sont très méfiants et les pêcheurs nippons craignent pour leur activité.