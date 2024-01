Le retrait des Casques bleus a commencé en République démocratique du Congo

Malgré ses inquiétudes sur les violences persistantes dans l'est de la RDC, le Conseil de sécurité des Nations unies a lancé en décembre le retrait anticipé et progressif de la Monusco, comme réclamé par Kinshasa. Depuis des mois, le gouvernement congolais demandait le retrait "accéléré" des Casques bleus présents dans le pays depuis 1999, les jugeant inefficaces pour protéger les civils face aux groupes armés.

La Monusco, qui compte actuellement quelque 13.500 militaires et 2.000 policiers, est encore présente dans les trois provinces les plus troublées de l'est congolais, le Sud et le Nord-Kivu ainsi que l'Ituri.

Son retrait doit s'opérer en trois phases et faire l'objet d'une évaluation régulière dont dépendra la poursuite de sa mise en œuvre. La première phase planifie le retrait complet des Casques bleus du Sud-Kivu d'ici fin avril.

Le processus n'en est pas encore à "voir des militaires monter dans des avions", mais "le retrait a commencé dans le sens où nous sommes à pied d'œuvre", a déclaré Christophe Lutundula.