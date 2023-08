Le robot mobile indien confirme la présence de soufre près du pôle sud de la Lune

"Ces mesures in situ confirment sans ambiguïté la présence de soufre dans la région, ce qui n'était pas possible avec les instruments embarqués sur les satellites", ajoute le communiqué.

Elles ont également confirmé la présence d'aluminium, de calcium, de fer, de chrome et de titane sur la surface lunaire, selon l'ISRO. D'autres mesures ont aussi montré la présence de manganèse, de silicium et d'oxygène.

Le robot mobile à six roues, Pragyan ("sagesse" en sanskrit), arpentera cette zone encore peu cartographiée et transmettra des images et des données scientifiques pendant les deux semaines de la mission.

Le 23 août, l'Inde est devenue la première nation à poser un engin spatial près du pôle sud de la Lune, une zone inexplorée, et a rejoint le club très restreint des pays ayant réussi à procéder à un alunissage contrôlé.