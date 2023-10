Le roi Charles III dit qu'il "ne peut pas y avoir d'excuse" aux abus coloniaux au Kenya

Il ne peut "pas y avoir d'excuse" aux atrocités de la colonisation britannique commises contre les Kényans, a déclaré mardi le roi Charles III dans le pays d'Afrique de l'est, sans toutefois demander pardon comme le réclamaient certains.

"Des actes de violence odieux et injustifiables ont été commis à l'encontre de Kényans alors qu'ils menaient (...) une lutte douloureuse pour l'indépendance et la souveraineté. Et pour cela, il ne peut pas y avoir d'excuse", a déclaré le souverain britannique lors d'un dîner d'Etat organisé par le président kényan William Ruto.