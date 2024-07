Le roi d'Arabie saoudite félicite le nouveau président iranien

"Nous vous adressons nos sincères félicitations et nos meilleurs vœux de succès et de réussite, en espérant continuer à développer les relations qui lient nos deux pays et nos deux peuples frères", a dit le souverain saoudien dans son message, selon l'agence SPA.

Il a souligné aussi sa volonté de "poursuivre la coordination et la concertation afin de renforcer la paix et la sécurité régionales et internationales".