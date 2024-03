Le Royaume-Uni et l'Australie signent un nouvel accord de défense

Le Royaume-Uni et l'Australie ont signé un nouvel accord de défense jeudi à Canberra, ouvrant la voie à l'accueil de troupes et au partage de renseignements militaires, a-t-on appris de source officielle.

L'accord ne constitue pas un pacte de défense mutuelle à part entière, qui obligerait l'une des parties à intervenir si l'autre était attaquée ou menacée.

Mais les deux parties ont déclaré "s'être engagées à s'impliquer" mutuellement en cas de menace.

"Alors que le monde devient plus complexe et plus incertain, nous devons moderniser nos partenariats les plus importants", a mis en avant Richard Marles.