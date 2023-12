Le Russe Poutine invite l'Indien Modi pour une visite en Russie

En octobre, la Russie sera le pays hôte d'un sommet des pays dits "Brics", alliance économique qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.

L'Inde et la Russie nourrissent de bonnes relations économiques et politiques. New Delhi observe une position neutre au sujet de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Depuis le début de la guerre en février 2022, et depuis les sanctions occidentales envers Moscou, l'Inde importe davantage de pétrole à bas coûts depuis la Russie.