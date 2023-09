Le salon automobile de Détroit ouvre sous la menace d'une grève

Le salon automobile de Détroit ouvre ses portes mercredi par une journée réservée à la presse, mais l'attention de tous reste focalisée sur les tractations entre constructeurs et syndicat, la menace d'une grève se faisant de plus en plus forte.

Le rassemblement offre traditionnellement l'opportunité de découvrir les dernières créations, en particulier celles des trois grands constructeurs américains originaires de cette grande ville du Michigan (nord des Etats-Unis).