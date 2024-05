Le satellite EarthCARE prêt à s'envoler pour explorer les nuages

Le satellite de 2,2 tonnes conçu par Airbus opérera à 400 kilomètres au-dessus de la Terre pour dresser un profil complet des nuages. "Ils sont l'un des principaux contributeurs à l'évolution climatique et c'est l'un de ceux qu'on connaît le moins", explique à l'AFP Dominique Gilliéron, chef du département des projets d'observation de la Terre de l'ESA.

Cumulus, cirrus, cumulonimbus... les nuages sont des "objets complexes et non homogènes" dont la composition varie selon l'altitude où ils se trouvent dans la troposphère, la plus basse couche de l'atmosphère, qui s'étend de 8 km au-dessus des pôles jusqu'à 18 km au-dessus de l'équateur, détaille l'ingénieur.

Ils agissent donc différemment sur le climat en fonction de leur altitude. Certains, comme les cumulus, formés de vapeur d'eau situés assez bas, travaillent comme un parasol: très blancs et très brillants, ils renvoient les rayonnement du Soleil vers l'espace - un effet appelé albédo - et refroidissent l'atmosphère.