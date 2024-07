Le Secret Service promet de participer "pleinement" à une enquête indépendante après les tirs contre Trump

Donald Trump a été blessé lors des tirs et a dit avoir eu le haut de l'oreille "transpercé" par une balle. Les photos de l'ancien président avec du sang coulant sur le visage, le poing levé, sont déjà entrées dans l'Histoire.

Un spectateur a été tué et deux autres grièvement blessés.

Le Secret Service doit depuis faire face à de multiples questions. Et la pression ne fait que s'accentuer, bien que le président démocrate Joe Biden, selon sa porte-parole, ait confiance en sa directrice Kimberly Cheatle.

Chargé entre autres de la protection des présidents et anciens présidents, le Secret Service est en train de travailler "avec toutes les agences locales, étatiques et fédérales concernées pour comprendre ce qui s'est passé, la manière dont cela s'est passé et la façon dont nous pouvons empêcher qu'un tel événement se reproduise", a dit dans un communiqué Mme Cheatle.