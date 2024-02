Le secrétaire général de l'UDPS désigné comme informateur en vue de former un gouvernement

Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu fin décembre pour un second mandat, a désigné mercredi le secrétaire général de son parti, l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès social), comme formateur. Il sera chargé d'identifier une coalition à l'Assemblée nationale (la chambre basse du parlement) en vue de former un gouvernement.