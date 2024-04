Le Sénat américain approuve l'aide à Israël

Le Sénat américain a donnét son feu vert à des milliards de dollars pour l'aide militaire à Israël en lutte contre le groupe islamiste palestinien Hamas. La guerre à Gaza est en cours depuis plus de 200 jours et ne donne aucun signe de répit.

A Washington, le Sénat américain a approuvé une aide de 13 milliards de dollars d'assistance militaire à Israël, afin notamment de renforcer son bouclier antimissile "Dôme de fer" déployé à ses frontières.

Le plan américain comporte aussi plus de neuf milliards de dollars pour "répondre au besoin urgent d'aide humanitaire à Gaza et à d'autres populations vulnérables dans le monde", notamment au Soudan, en guerre aussi depuis plus d'un an, confirmant ainsi un vote ce weekend de la chambre des Représentants, autre branche du Congrès.