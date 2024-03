Le Sénégal restera "l'allié sûr et fiable" de tout pays "respectueux"

"Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux que le Sénégal tiendra toujours son rang, il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive", a-t-il dit dans une déclaration à la presse.

M. Faye a dit son intention d'oeuvrer à des changements au sein de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao). Son pays, réputé pour sa stabilité, est l'un des piliers de l'organisation régionale secouée depuis 2020 par les coups d'Etat dans plusieurs de ses Etats membres voisins du Sénégal.