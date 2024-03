Le Sénégal scrute la prise de parole des opposants libérés Sonko et Faye

Partager:

Le Sénégal guette vendredi la première prise de parole depuis des mois des opposants antisystème Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, à même désormais de conduire la campagne de la présidentielle forts de l'exaltation soulevée par leur sortie de prison dix jours avant l'élection. Des milliers de Dakarois en liesse se sont pressés jusque tard dans la nuit parmi les chants et les danses sur le trajet de quelques kilomètres emprunté en voiture par les deux hommes à travers la capitale de la prison du cap Manuel à leur domicile.

Ousmane Sonko, acteur d'un bras de fer meurtrier de plus de deux ans avec le pouvoir, est resté invisible du plus grand nombre. Son second, candidat à la présidentielle à sa place et avec son assentiment, s'est montré brièvement et a pris un peu de hauteur à travers le toit ouvrant de sa voiture pour s'adresser, en boubou bleu, casquette blanche et drapeau national sur les épaules, à une foule considérable. Levant le bras au ciel, souriant après presque un an de détention et posé malgré les clameurs, il a salué le "soutien et (la) solidarité" montrés par ses partisans. Il a mis en avant ce que son camp appelle "le projet" pour signifier que l'accession à la présidence n'est pas une affaire de personnes entre lui et M. Sonko.

"Demain (vendredi) on tiendra une conférence de presse. On vous dira demain où elle se tiendra et où notre caravane prendra son départ", a-t-il dit en faisant référence au convoi appelé à parcourir le pays pour défendre sa candidature à la présidentielle du 24 mars. MM. Faye et Sonko semblent avoir bénéficié d'une loi d'amnistie adoptée la semaine passée à l'instigation du président Macky Sall pour, a dit ce dernier, apaiser les esprits après trois ans de tensions ravivées par un report de dernière minute de la présidentielle. Le rassemblement spontané autour de MM. Sonko et Faye est le plus important provoqué par aucun des 19 candidats depuis le lancement de la campagne. Il confirme la capacité de traction de M. Faye et bien plus encore de M. Sonko, dont le nom était dans toutes les bouches bien que ce ne soit pas lui le candidat. Cet effet d'entraînement va être mis à l'épreuve de la campagne.