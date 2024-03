Le Sénégal scrute la prise de parole des opposants libérés Sonko et Faye

Ousmane Sonko, acteur d'un bras de fer meurtrier de plus de deux ans avec le pouvoir, est resté invisible du plus grand nombre.

Le rassemblement spontané autour de MM. Sonko et Faye est le plus important provoqué par aucun des 19 candidats depuis le lancement de la campagne. Cette dernière campagne officielle s'est s'était ouverte le 9 mars sans que les deux opposants n'y prennent part.

Son second, candidat à la présidentielle à sa place et avec son assentiment, s'est montré brièvement et a pris un peu de hauteur à travers le toit ouvrant de sa voiture pour s'adresser, en boubou bleu, casquette blanche et drapeau national sur les épaules, à une foule considérable.

La mise en cause de M. Sonko par la justice, conjuguée aux tensions économiques et sociales et au flou longtemps maintenu par le président Sall sur un troisième mandat, a donné lieu entre 2021 et 2023 à différents épisodes d'émeutes, de pillages et de saccages.