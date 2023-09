Le soldat américain expulsé de Corée du Nord aux mains des Etats-Unis

Les Etats-Unis ont récupéré mercredi leur soldat expulsé par la Corée du Nord qui est en "bonne santé", au terme d'une intense séquence facilitée par la Chine, selon des responsables.

La Maison Blanche a confirmé que le soldat Travis King se trouvait à présent aux mains des Etats-Unis et a remercié la Suède et la Chine pour avoir facilité son "transfert" via la frontière chinoise avec la Corée du Nord.