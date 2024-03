Le sort des otages du Hamas illustré dans un conteneur devant le Parlement européen

Un conteneur a été installé jeudi sur la place du Luxembourg à Bruxelles, devant le Parlement européen. Les visiteurs peuvent y entrer et découvrir les conditions de vie d'un otage dans les tunnels creusés par le Hamas. L'action est menée par l'organisation Bring Them Home, un rassemblement de familles d'otages israéliens actif en Belgique et dans plusieurs pays européens.

Les visiteurs doivent d'abord traverser un petit labyrinthe dans l'obscurité, censé représenter les tunnels du Hamas. Ils pénètrent ensuite dans une pièce avec un seau, un matelas usé et un sol maculé de taches de sang. Des bruits de coups de feu, des cris et des pleurs d'enfants sont par ailleurs audibles. Tout s'arrête soudain, et un film est projeté avec, d'un côté, les otages qui profitaient de la vie avant le 7 octobre, et, de l'autre, des images très dures de l'attaque du 7 octobre et de ses suites.

"L'objectif est de donner une idée à l'opinion publique, aux diplomates, aux ambassadeurs... de ce que les otages vivent depuis 150 jours", explique l'Israélo-Suisse Boaz Unger. "Tous les sons que l'on peut entendre sont authentiques, qu'ils soient du 7 octobre ou ultérieurs".