Le sous-investissement dans l'éducation coûte chaque année des milliers de milliards de dollars au monde, selon l'Unesco

Le manque d'investissement dans l'éducation, qui génère déscolarisation et carences éducatives, coûte chaque année des milliers de milliards de dollars globalement, pointe une étude de l'Unesco publiée lundi.

Dans un rapport intitulé "Le prix de l'inaction: les coûts privés, sociaux et fiscaux des enfants et des jeunes qui n'apprennent pas", des experts de l'Organisation onusienne pour l'éducation, la science et la culture ont chiffré à 10.000 milliards de dollars le coût mondial de la déscolarisation et des lacunes éducatives pour l'année 2030.