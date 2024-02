Le soutien des Belges à l'aide militaire à l'Ukraine semble faiblir

Près de deux ans après le déclenchement d'une invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, le soutien de l'électeur belge à l'aide militaire à l'Ukraine est en recul, à en croire un sondage eupinions, réalisé fin 2023 avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin. Il apparaît en effet, selon cette enquête, que 58% des Belges sont encore favorables à la livraison d'armes à l'Ukraine, contre 65% qui l'étaient six mois auparavant, soit en juin 2023. Les Belges favorables à l'aide militaire à l'Ukraine sont toutefois plus nombreux que la moyenne de l'Union européenne (55%).

Toujours selon ce sondage, le soutien à l'Ukraine apparaît en général un peu plus ferme du côté des électeurs néerlandophones que du côté francophone. A la question de savoir s'ils sont prêts à limiter les importations venant de Russie, quitte à ce que cela augmente les prix des carburants, 65% des Flamands approuvent cette idée contre 61% des Wallons.

Le soutien à l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne semble aussi faiblir: 58% des électeurs belges s'y disent favorables. C'est moins que la moyenne au sein de l'UE (60%) et qu'en septembre 2023, lorsque 62% des Belges y étaient favorables.

On ne retrouve une (courte) majorité d'opposants à l'intégration de l'Ukraine à l'UE qu'au sein de deux partis belges: le PTB, du côté francophone, et le Vlaams Belang du côté néerlandophone. Mais 47% des électeurs du Vlaams Belang et 43% des électeurs du PTB sont tout de même favorables à l'intégration de l'Ukraine dans l'UE.

Eupinions est une initiative de la Bertelsmann Stiftung. Le sondage a été réalisé en décembre 2023 auprès de 13.000 citoyens de l'UE, dont 1.112 Belges.