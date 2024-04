Le soutien militaire américain à Taïwan accroît le "risque de conflit", avertit la Chine

La Chine a averti mercredi que le soutien militaire des États-Unis envers Taipei ne fait qu'accroître le "risque de conflit" de part et d'autre du détroit de Taïwan, après l'adoption par le Congrès américain d'une enveloppe d'assistance militaire de 8 milliards de dollars pour l'île.

"J'aimerais souligner que le renforcement des liens militaires entre les États-Unis et Taïwan n'apportera pas la sécurité à Taïwan", a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin.

"Cela ne fera qu'accroître les tensions et le risque de conflit de part et d'autre du détroit de Taïwan, et reviendra en fin de compte à un acte consistant à se tirer une balle dans le pied", a prévenu M. Wang.