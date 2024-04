Le sprinteur Letsile Tebogo, diamant du Botswana, vise un doublé d'or aux JO

- "Etoile montante" -

Aucun autre Africain ne pouvait se vanter d'avoir terminé dans les trois premiers du 100 m lors d'un championnat du monde jusqu'à ce que Tebogo s'illustre à Budapest.

Le 20 août 2023, en finale du 100 m, il coupe la ligne en 9,88 secondes, à 30 centièmes du record du monde établi par Bolt en 2009, à 5/100e seulement de l'Américain l'Américain Noah Lyles, champion du monde. Cinq jours plus tard, il prend la troisième place du 200 m, à 29 centièmes du champion, Lyles encore.

Sa mère Seratiwa, ancienne athlète, s'était rongée les sangs à Budapest, où elle s'était rendue en catimini. "Toujours la crainte d'un faux départ, d'une disqualification, d'une élongation musculaire ou autre blessure", a-t-elle raconté à une radio locale du Botswana.

Tebogo, lui, était détendu, expliquant plus tard avoir eu l'esprit "clair", nécessité absolue pour faire une bonne course. "Je me détends en écoutant de la musique de mon pays. Outre la beauté, cela me rappelle d'où je viens et qui je représente".

"Le monde le considère comme une étoile montante de l'athlétisme", souligne sa mère, "mais lorsqu'il rentre au Botswana, c'est mon fils humble et respectueux."

Pratiquant le football enfant, comme tous ses camarades de classe, il se tourne rapidement vers l'athlétisme.

Tebogo brille lors de deux championnats consécutifs des moins de 20 ans, en 2021 au Kenya puis un an plus tard à Cali, en Colombie, où il remporte la finale du 100 m et termine deuxième sur 200 m. C'est là qu'il s'est mis à imiter Bolt, se retournant pour gesticuler et sourire au Jamaïcain Bouwahjgie Nkrumie, son daupin sur la ligne droite, au moment de franchir l'arrivée.

"Je ne voulais pas manquer de respect. J'avais envie que les téléspectateurs se régalent et leur rappeler ce que faisait Usain, à son époque", se justifie-t-il, en attendant d'écrire sa propre légende olympique.