Le Sri Lanka meurtri et assoiffé de justice cinq ans après le jour de Pâques sanglant

Le Sri Lanka marque dimanche le cinquième anniversaire du massacre de 279 personnes, la plus meurtrière attaque terroriste de l'histoire de l'île, mais la justice, tant attendue par les familles endeuillées et les plus de 500 blessés, n'est toujours pas rendue.

Saman Sirimanna, fonctionnaire de 59 ans, et son épouse Sriyani, 57 ans, ont perdu leurs deux enfants quand un kamikaze a fait irruption dans l'église Saint-Antoine de la capitale Colombo, le 21 avril 2019, dimanche de Pâques.