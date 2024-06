Le sud de l'Amazonie fait face à de graves incendies, avant même la saison sèche: "C'est extrêmement préoccupant"

La saison sèche n'a pas encore débuté

La saison sèche débute habituellement au second semestre. En 2020, un pic avait été atteint en septembre, avec 8.106 foyers, mois le plus dévastateur depuis que l'INPE a commencé à compiler ces données, en 1998."Tout porte à croire que nous sommes face à un autre événement climatique extrême, ce qui nous fait craindre pour l'avenir du biome ces prochains mois, quand la sécheresse aura atteint son apogée", insiste M. Angelo.

Le Pantanal, qui s'étend aussi en Bolivie et au Paraguay, est la plus grande zone humide tropicale de la planète. Ce sanctuaire de biodiversité attire de nombreux touristes qui peuvent y admirer de près caïmans, loutres géantes, oiseaux multicolores et, pour les plus chanceux, des jaguars.

Le Brésil a déjà été frappé par un désastre climatique sans précédent le mois dernier, quand des inondations causées par des pluies diluviennes ont fait plus de 170 morts dans le sud du pays.