Le synode sur l'avenir de l'Eglise entre espoir d'ouverture et inquiétudes conservatrices

Accueil des personnes LGBT+ et des divorcés, place des femmes : le Synode des évêques, symposium mondial sur l'avenir de l'Eglise catholique, s'ouvre mercredi au Vatican entre fortes attentes d'ouverture et inquiétude des conservateurs qui craignent un dévoiement de la doctrine.

Jusqu'au 29 octobre, 365 membres ayant le droit de vote et une centaine d'experts débattront chaque jour à huis clos pour livrer des propositions au pape François, qui aura toutefois le dernier mot sur leur éventuelle mise en œuvre.

Avant même l'ouverture des travaux, la camp conservateur n'a pas hésité à monter lundi au créneau. Cinq cardinaux originaires d'Amérique, d'Afrique, d'Asie et d'Europe ont publiquement demandé au pape de réaffirmer la doctrine catholique sur les couples gays et l'ordination des femmes.

Cette interpellation, intitulée "Doutes" et assortie d'une lettre ouverte aux fidèles face au risque de "confusion" et d'"erreur", s'inscrit dans une série de réserves et critiques voyant dans ce synode un risque d'aliénation et de perte de repères.