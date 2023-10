Le système actuel d'aide à Gaza "voué à l'échec", alerte l'ONU

Le système actuel d'aide à la bande de Gaza via le poste frontière de Rafah est "voué à l'échec", a mis en garde lundi le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), dénonçant la "punition collective" imposée par Israël.

"Soyons clairs : la poignée de convois autorisés via Rafah n'est rien comparée aux besoins de plus de 2 millions de personnes piégées à Gaza", a lancé Philippe Lazzarini, appelant les membres du Conseil de sécurité à l'aide et réclamant un "cessez-le-feu humanitaire immédiat".

"Le système en place pour permettre l'entrée de l'aide à Gaza est voué à l'échec à moins qu'il y a une volonté politique pour que le flot d'aide soit significatif, en rapport avec les besoins humanitaires sans précédent", a-t-il ajouté.