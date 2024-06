Le taux de participation aux élections européennes plus élevé qu'en 2019 aux Pays-Bas

Le taux de participation aux élections européennes aux Pays-Bas est considérablement plus élevé cette année qu'en 2019, selon un sondage Ipsos I&O/NOS réalisé à la sortie des urnes. 46,8% des électeurs se sont rendus dans l'isoloir jeudi, contre 41,8 % il y a cinq ans.

La liste commune écologiste-social-démocrate PvDA-GroenLinks est en tête selon les premiers résultats. Elle remporte huit sièges, soit un de moins qu'il y a cinq ans. Sa figure de proue, l'ancien commissaire européen en charge du Green Deal (Pacte vert européen), Frans Timmermans, a dit, à l'annonce de ces résultats, espérer rendre l'Europe "plus sûre" et "solidaire" et vouloir œuvrer "à un Green Deal 2.0".

La liste PvDA-GroenLinks est suivie par le parti d'extrême droite PVV avec sept sièges et le parti libéral VVD avec quatre sièges. Le leader du PVV, Geert Wilders, s'est dit "énormément satisfait" des résultats qu'il a qualifiés de "victoire gigantesque".