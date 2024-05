Le télescope James Webb bat son propre record en détectant la plus lointaine des galaxies

Nommée JADES-GS-z14-0, elle "n'est pas le genre de galaxies prédites par les modèles théoriques et simulations informatiques dans le tout jeune Univers", ont déclaré dans un communiqué deux chercheurs impliqués dans cette découverte, Stefano Carniani et Kevin Hainline.

"Nous sommes enchantés de constater l'extraordinaire diversité des galaxies qui existaient à l'aube cosmique!", ont-ils ajouté.

En astronomie, voir loin revient à remonter dans le temps. La lumière du Soleil met par exemple huit minutes à nous parvenir, et nous le voyons donc tel qu'il était il y a huit minutes. En regardant le plus loin possible, on peut donc percevoir des objets tels qu'il y a des milliards d'années.