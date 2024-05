Le télescope James Webb détecte la plus lointaine des galaxies connues, qui intrigue

Nouveau record pour James Webb: le télescope spatial a observé la plus lointaine galaxie jamais détectée, qui existait seulement quelque 290 millions d'années après le Big Bang, et son éclat a soufflé l'équipe de scientifiques internationaux ayant annoncé cette découverte jeudi.

Nommée JADES-GS-z14-0, elle "n'est pas le genre de galaxies prédites par les modèles théoriques et simulations informatiques dans le tout jeune Univers", ont déclaré dans un communiqué deux chercheurs impliqués dans cette découverte, Stefano Carniani et Kevin Hainline.

"Si l'Univers était un film de deux heures, cette galaxie date des premières deux minutes et demie", a-t-il expliqué dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Or elle est "extrêmement bizarre", a-t-il ajouté. "Elle est très brillante, assez grosse, elle pourrait contenir des preuves d'oxygène, et compte tenu de la taille de la région que nous avons explorée pour la trouver, nous pourrions en découvrir bien plus."

En astronomie, voir loin revient à remonter dans le temps. La lumière du Soleil met par exemple huit minutes à nous parvenir, et nous le voyons donc tel qu'il était il y a huit minutes. En regardant le plus loin possible, on peut ainsi percevoir des objets tels qu'il y a des milliards d'années.