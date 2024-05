Le tourisme de mémoire reprend vie dans le Westhoek

Le tourisme de mémoire dans le Westhoek (Flandre occidentale) a retrouvé des couleurs l'an dernier, enregistrant 12% de visiteurs de plus qu'en 2022, selon des chiffres dévoilés mercredi par le bureau de tourisme provincial Westtoer. Les touristes belges sont même plus nombreux qu'avant la crise du coronavirus (+5%), mais dans l'ensemble, les chiffres restent en deçà de ceux relevés en 2019.

L'agence de tourisme en a profité pour dévoiler deux nouveaux projets liés à l'année thématique "Landscapes, Feel Flanders Fields", organisée par la Région flamande d'avril 2023 à août 2024. L'un d'eux s'intitule "50.000 fleurs pour les Flanders Fields". Quelque 1.200 riverains et visiteurs ont planté des bulbes d'allium sur 31 sites de mémoire répartis dans le Westhoek et à la Côte. En mai, ces plantes sont en pleine floraison.

Le second projet est une expo éphémère itinérante, "Ému". Huit personnes belges et étrangères ont choisi dans une collection de la Première Guerre mondiale un objet qui les touche encore aujourd'hui. Le photojournaliste Jelle Vermeersch immortalise ces personnes et leur objet au travers de photos et de vidéos. Cette expo a été inaugurée lundi à Zonnebeke et se déploiera successivement dans 7 autres communes du Westhoek, jusqu'au 9 septembre.