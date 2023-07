Le typhon Doksuri fait six morts, et s'affaiblit sur sa route vers le sud-est de la Chine

Le bilan du typhon Doksuri s'est alourdi à six morts, selon les chiffres officiels diffusés jeudi, alors que la tempête se dirige à présent vers le sud-est de la Chine en perdant en intensité.

Des vents violents et des pluies torrentielles ont aussi touché les îles Babuyan, peu peuplées, et les provinces du nord, provoquant inondations et glissements de terrain.