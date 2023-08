Le typhon Khanun cause deux décès au Japon

Le puissant typhon Khanun continue à secouer le sud du Japon. D'après le journal Asashi Shimbun, la tempête a causé deux décès jusqu'à présent. Taïwan et la Chine se préparent également à son arrivée.

Khanun, le sixième typhon de la saison, se trouve actuellement au nord de l'île de Miyako et se déplace lentement vers le nord-ouest. D'ici la fin de la semaine, la puissante tempête pourrait atteindre l'île de Kyushu.

Dans la ville japonaise d'Uruma, sur l'île d'Okinawa, une personne de 89 ans est décédée après que d'importants incendies se sont déclarés dans sa maison. La personne aurait allumé des bougies étant donné qu'il n'y avait plus d'électricité. Jeudi matin, un tiers des familles de l'île n'avaient pas d'électricité. Toujours dans la préfecture d'Okinawa, un homme de 90 ans est décédé dans un hôpital des suites de ses blessures après avoir été extrait des décombres de son garage qui s'était effondré. Les médias locaux rapportent qu'une dizaine de personnes ont été blessées.

Le typhon se dirige également vers Taïwan, où des écoles et des entreprises de la côte nord sont restées préventivement fermées jeudi. Le marché financier est aussi à l'arrêt. Le typhon ne devrait toutefois pas toucher terre sur l'île. D'importantes pluies et une tempête sont tout de même attendues à Taipeï, Keelung et Yilan.

Le sud-ouest de la Chine se prépare aussi à un impact possible du typhon. Le nord-est du pays lutte toujours contre les effets du précédent typhon, Doksuri. Ce dernier avait provoqué les pluies les plus importantes que le pays ait connues depuis 1891. Les experts estiment qu'il faudra un mois, dans la province voisine de Hebei, pour que l'eau revienne à un niveau normal.