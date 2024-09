Le typhon Krathon a frappé le nord des Philippines et devrait atteindre Taïwan mercredi

Le typhon Krathon a frappé lundi un groupe isolé d'îles au nord des Philippines, coupant l'électricité et les services de communication, et devrait atteindre Taïwan mercredi en fin de journée, ont indiqué les services météorologiques de l'État et les autorités.

Les pêcheurs de la ville portuaire de Keelung (nord) ont amarré leurs bateaux, tandis que les autorités ont déclaré que les écoles et les bureaux des régions de Pingtung (sud) et de Hualien (est) étaient déjà fermés.

"Les habitants de la moitié est (de l'île), des régions montagneuses du nord et des régions du sud doivent faire preuve d'une attention particulière", a partagé dans une publication sur Facebook le président Lai Ching-te, ajoutant que les schémas météorologiques de Krathon "sont complexes".

YAN ZHAO

Krathon est actuellement classé dans la catégorie des typhons de force moyenne, mais il est possible que son "intensité augmente lorsqu'il passera en mer de Chine méridionale", a déclaré Lu Kuo-chen, cehf adjoint de l'administration météorologique centrale de Taïwan.

"Le typhon devrait apporter des vents violents et de fortes pluies, ce qui représente une grande menace pour l'ensemble de Taïwan", a déclaré le Premier ministre Cho Jung-tai.

"Nous ne devons pas le prendre à la légère et nous devons être vigilants", a-t-il ajouté.

Les typhons sont fréquents dans la région à cette époque de l'année.

Toutefois, une étude récente a montré qu'ils se forment de plus en plus près des côtes, s'intensifient plus rapidement et durent plus longtemps sur la terre ferme en raison du changement climatique.