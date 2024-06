Le vaisseau Starliner de Boeing s'est amarré à l'ISS avec ses premiers astronautes

L'agence spatiale américaine a commandé il y a dix ans aux entreprises américaines Boeing et SpaceX deux nouveaux véhicules pour acheminer ses astronautes jusqu'à la Station spatiale (ISS). Si SpaceX joue déjà ce rôle de taxi spatial depuis quatre ans, le programme de Boeing a lui pris des années de retard.

Cette mission, attendue depuis des années, représente un enjeu majeur pour le géant aéronautique et la Nasa.

L'amarrage a eu lieu à 17h34 GMT (19h34 HB), soit environ une heure et vingt minutes après l'horaire prévu initialement.

Après un décollage de Floride la veille, le vaisseau s'est doucement approché jeudi de l'ISS, qui évolue à 400 km au-dessus de la Terre et file à environ 28.000 km/h.

Des problèmes sur certains des propulseurs du vaisseau, utilisés pour réaliser de petits ajustements de trajectoire, ont retardé l'approche finale.

Jusqu'à cinq de ces petits propulseurs, sur 28 au total, ont fait défaut à un moment donné, a expliqué une commentatrice lors de la retransmission en direct de la Nasa. Mais quatre ont finalement pu être remis en fonctionnement, fournissant ainsi le nombre nécessaire pour l'opération.

L'écoutille du vaisseau sera bientôt ouverte, permettant aux astronautes Butch Wilmore, 61 ans, et Suni Williams, 58 ans, de pénétrer à l'intérieur de l'ISS. Ils y seront accueillis par sept personnes déjà à bord du laboratoire volant et y resteront un peu plus d'une semaine, avant de revenir sur Terre toujours à bord de Starliner.